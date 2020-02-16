كارتيرون يستعين بناشئي الزمالك في ودية جولدي

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتصعيد مجموعة من الناشئين للتواجد بدكة البدلاء في اللقاء الودي اليوم أمام فريق جولدي، وهم: حسام أشرف ومحمد حسام بيسو وعبدالرحمن عماد وحاتم محمد مواليد 2001، وإسلام طارق وسيد عبدالله مواليد 2000، وعمر عبدالوارث مواليد 99، ومصطفى شعلة مواليد 2000. جولدي، وهم: حسام أشرف ومحمد حسام بيسو وعبدالرحمن عماد وحاتم محمد مواليد 2001، وإسلام طارق وسيد عبدالله مواليد 2000، وعمر عبدالوارث مواليد 99، ومصطفى شعلة مواليد 2000. يخوض الزمالك مواجهة ودية اليوم أمام جولدي باللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي الجمعة الماضي في قطر.

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