الأهلي يكثف جهوده لخوض مباراة صن داونز في ستاد القاهرة

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالات اليوم بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وذلكللتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجاري على ستاد القاهرة.
جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التي تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.
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