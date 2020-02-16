يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب وكذلك فقرة سباق سرعات لعدة دقائق، بناء على تعليمات الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

من المقرر أن تستكمل هذه المجموعة التدريبات بجلسات استشفائية بجمانيزيوم النادي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضي على حساب الترجي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة. فقرة سباق سرعات لعدة دقائق، بناء على تعليمات الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.من المقرر أن تستكمل هذه المجموعة التدريبات بجلسات استشفائية بجمانيزيوم النادي.وتوج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضي على حساب الترجي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية للأساسيي الزمالك أمام الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.