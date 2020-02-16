حقق الكوري سون هيونج مين مهاجم توتنهام الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا، اليوم الأحد، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
وأصبح سون أكثر لاعب أسيوي يسجل أهداف بالدوري الإنجليزي،حيث ارتفع رصيد أهدافه إلى 51 هدفًا في بطولة البريميرليج.
فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهماعلى ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وبتلك النتيجه حصد توتنهام ثلاث نقاط ثمينة ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة محتلًا المركز السابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سون يحقق رقمًا قياسيًا بعد ثنائية أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.