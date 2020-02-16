شاهد.. سون يحقق رقمًا قياسيًا بعد ثنائية أستون فيلا

حقق الكوري سون هيونج مين مهاجم توتنهام الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا، اليوم الأحد، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وأصبح سون أكثر لاعب أسيوي يسجل أهداف بالدوري الإنجليزي،

حيث ارتفع رصيد أهدافه إلى 51 هدفًا في بطولة البريميرليج.

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما

على ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجه حصد توتنهام ثلاث نقاط ثمينة ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة محتلًا المركز السابع عشر.