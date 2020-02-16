وراق الحضر يحصد المركز الثالث في بطولة كأس مصر لكرة الصالات

حصد فريق وراق الحضر المركز الثالث في بطولة كأس مصر لكرة الصالات عقب الفوز علي الصيد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة. سجل الهدف الأول لوراق الحضر اللاعب رامي النص واستطاع اللاعب عبدالله محمد تسجيل هتريك خلال اللقاء لفريق وراق الحضر بينما سجل للصيد خالد محمد سيد ومحمد السيد أمام الهدف لينتهي اللقاء بفوز وراق الحضر بأربعة أهداف لهدفين. ومحمد السيد أمام الهدف لينتهي اللقاء بفوز وراق الحضر بأربعة أهداف لهدفين. وبذلك يتوج وراق الحضر بالمركز الثالث في البطولة بينما يحصد الصيد المركز الرابع Advertisements إدارة المباراة طاقم تحكيم مكون من صبري إبراهيم حكم ساحة ومحمد أحمد يعاونهم محمد طعيمة نهال علي حكم الوقت. ويقود وراق الحضر جهاز فني مكون من عزت عبد الحميد مدير فني، محمد فرج مدير كرة، شريف محسن مدرب عام ،محمود شيبسي مدير إداري. وتواجد خلال اللقاء الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وحسن الرئيس مدير فني فريق غار حراء بالدوري السعودي.

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