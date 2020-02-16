توتنهام يخطف فوزًا ثمينًا من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

إفتتح اهداف اللقاء ألديرفيلد مدافع توتنهام في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بتسجيله هدف من نيران صديقة بالخطأفي مرماه، وفي الدقيقة 27 صحح ألديرفيلد خطأه بتسجيل هدف التعادل لفريقه.

ثم في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بالشوط الأول تمكن سون مهاجم توتنهام من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد أن سدد ركلة جزاء تصدي لها بيبي رينا حارس مرمي أستون فيلا، ليعود سون لتسديدها مره أخري لتسكن الشباك.

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وفي الدقيقة 53 تمكن بيورن إنجلز من تسجيل هدف التعادل، بعد أن إستغل

كره عرضيه جاءت له داخل منطقة الجزاء برأسية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع تمكن سون مهاجم توتنهام من خطف هدف الفوز لفريقه والثاي له في اللقاء، من هجمة مرتده علي دفاع أستون فيلا لتنتهي بتسدسدة سون التي سكنت الشباك.

وبتلك النتيجه بحصد توتنهام ثلاث نقاط ثمينه ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة محتلا المركز السابع عشر.