موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول القادمة عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء 18-2-2020 على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الاسبانية مدريد.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “آنفيلد روود” يوم 11 مارس 2020، في العاشرة مساءً بتوقيت “القاهرة”.

ونجح ليفربول الموسم الماضي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 76 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة كاملة على مانشستر سيتى أقرب منافسيه، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا الاسبانية برصيد 40 نقطة.

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جدير بالذكر ان آخر مواجهات الفريقين الرسمية في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2009/2010، وانتهت بتأهل أتلتيكو مدريد على حساب ليفربول بعد الفوز في إسبانيا 1-0، والخسارة في إنجلترا 2-1.

بينما آخر مواجهة بينهما كانت “ودية” عام 2017، ببطولة كأس أودي على ملعب “أليانز آرينا” في ألمانيا، وانتهت أيضًا بتتويج أتلتيكو مدريد باللقب بعد الفوز بنتيجة 1-2.