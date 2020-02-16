توتنهام يهزم أستون فيلا في الوقت القاتل



خطف توتنهام انتصارا قاتلًا من ملعب فيلا بارك، على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي.



وسجل ثلاثية توتنهام كل من ألديرفيريلد (27) وهيونج مين سون (47، 94)، بينما سجل ثنائية أستون فيلا توبي ألديرفيريلد بالخطأ في مرماه (9) وبيورن إنجلز (53).



وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد أستون فيلا عند 25 نقطة في المركز الـ17.



أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الخامسة، بمخالفة من على حدود منطقة الجزاء لصالح أستون فيلا، سددها الغازي أعلى العارضة.



وافتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما انطلق الغازي من الجانب الأيمن، أرسل بعدها كرة عرضية، حاول ألديرفيريلد إبعادها، إلا أنه سجل الكرة بالخطأ في مرماه.



وظهر توتنهام في المباراة للمرة الأولى، بتسديدة من مورا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17، مرت إلى جوار القائم.



وكاد أستون فيلا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19، بعدما مرر جريليش كرة سحرية للويز الخالي من الرقابة تمامًا في منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سدد بغرابة في المدافع ديفيز، لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.



وواصل أستون فيلا زحفه تجاه مرمى أستون فيلا، بعدما ارتقى ساماتا لعرضية الغازي في الدقيقة 22، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.



وصحح ألديرفيرلد خطأه في الدقيقة 27، بتسجيل هدف التعادل بعدما تابع كرة مرتدة من دفاعات أستون فيلا في ركلة ركنية للسبيرز، ليسدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك رينا.



وانفرد ديلي آلي بمرمى أستون فيلا في الدقيقة 35، مسددًا كرة بخارج القدم ذهبت بعيدًا عن المرمى، ورد عليه الغازي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تألق لوريس في التصدي لها.



وتحصل توتنهام على ركلة جزاء في الدقيقة 45، بعد تعرض بيرجوين للإعاقة من قبل إنجلز، احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفار، ونفذ سون الركلة وتصدى لها الحارس رينا، إلا أن الكوري الجنوبي تابعها من جديد في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام 2-1.



وحاول أستون فيلا العودة في نتيجة المباراة مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 50، بعدما مهد ساماتا كرة بالصدر للغازي داخل منطقة الجزاء، الذي سدد كرة قوية أمسك بها لوريس.



وعدل أستون فيلا النتيجة في الدقيقة 53، بعدما ارتقى انجلز لكرة عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية فشل لوريس في التعامل معها.



وبعدها سدد بيرجوين كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59، أمسك بها رينا بسهولة.



وأجرى مورينيو التبديل الأول لتوتنهام في الدقيقة 60، بنزول لو سيلسو على حساب داير، وبعدها بدقيقة واحدة سدد سون من داخل منطقة الجزاء، إلا أن رينا واصل التألق وأبعد الكرة.



وانفرد ديلي آلي بمرمى أستون فيلا في الدقيقة 75، إلا أن رينا تألق وتصدى لكرة الدولي الإنجليزي.



ودفع مورينيو بورقته الثانية في الدقيقة 83، بنزول فرنانديز على حساب ديلي آلي.



وفي الدقيقة 85 تابع سون كرة مرتدة من دفاعات أستون فيلا من ركلة ركنية للسبيرز، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تألق رينا في التصدي لها.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أخطأ إنجلز في إبعاد الكرة لينفرد سون بمرمى أستون فيلا، ويسجل الهدف القاتل، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بنتيجة 3-2.



المصدر: موقع كورة