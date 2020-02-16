اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة نابولى وكاليارى بث مباشر اليوم 16-02-2020 فى الدورى الايطالى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. مشاهدة مباراة نابولى وكاليارى بث مباشر اليوم 16-02-2020 فى الدورى الايطالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة نابولي وكالياري بث مباشر سيكون ملعب سانت إيليا معقل فريق كالياري مسرحا لمباراته ضد نابولي اليوم في مباراة صعبة على الفريقين وذلك في السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد الموافق 16-2-2020 في المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي يبحث نابولي الليلة عن انتصار جديد للتقدم للمراكز الأوروبية بينما يسعى كالياري لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في موقعه.

نابولي يدخل مباراة كالياري منتشي بتفوقه على الإنتر

مشاهدة مباراة نابولي وكالياري بدون تقطيع يدخل فريق الجنوب الإيطالي موقعة الليلة وهو منتشي بالفوز الذي حققه على إنتر ميلان في عقر داره بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس ايطاليا مشاهدة مباراة نابولي اليوم ويحتل حاليا فريق نابولي المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة ويعتمد جاتوزو مدرب فريق نابولي على أوراقه الرابحة بقيادة كل من أنسيني وفابيان رويز وكاليخون لتحقيق الانتصار والتقدم في سلم الترتيب.

Advertisements

كالياري يسعى لتأمين موقعه في الكالتشيو

مشاهدة مباراة نابولي وكالياري الآن في المقابل يلعب فريق كالياري لقاء الليلة وهو في المركز الثامن في البطولة الإيطالية حيث جمع الفريق 32 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق فوز جديد متسلحا بعاملي الأرض والجمهور خاصة وأنه يرتقي للمركز السادس حال التغلب على نابولي مشاهدة مباراة كالياري اليوم وسيلعب كالياري بتشكيله المعتاد بقيادة ناهيتان نانديز وراجا ناينغولان وجواو بيدرو وليوناردو بافوليتي راجنار كلافان لتحقيق الانتصار في موقعة الليلة.

موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة نابولي وكالياري مجانا حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة نابولي وكالياري اليوم عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 4 ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق خالد الغول ويدير اللقاء تحكيميا الحكم دانييلي دوفيري وكان الفريقان قد التقيا في الدور الأول للبطولة هذا الموسم على ملعب سان باولو وانتهت المباراة بفوز فريق كالياري بهدف نظيف.

نابولي الساعة 7 علي قناة 4