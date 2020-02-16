اونلاين | مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فريق ماينز مستضيف المواجهة على ارضية ملعبه وامام جماهيرة يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الالماني حاليا برصيد 21 نقطة وذلك بعد ان خاض الفريق 21 مباراة وقد حقق الفوز في 7 مباريات ولم يتعادل في اى مباراة الي الان ولكنه قد خسر في 14 مباراة كامله ، ويامل اليوم نادي ماينز على ملعبه ان يحقق الانتصار على خصمه نادي شالكه في المواجهة الصعبه ، وقد كانت اخر مباراة خاضها نادي ماينز قبل مواجهة اليوم كانت من امام فريق هرتا برلين في الجولة 21 من الاسبوع الماضي من الدوري الالماني وقد حقق نادي ماينز الفوز خارج ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد.

مباراة ماينز 05 وشالكه اليوم

فيما نادي شالكه ضيف مواجهة اليوم الاحد في الجولة 22 من الدوري الالماني يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويخوض اليوم نادي شاكله مواجهة الإياب في الدوري الثاني من الدوري وقد حقق الفوز في مباراة الذهاب من مباريات الدور الاول نادي شالكه على ارضية ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويسعي اليوم نادي شالكه ان يحقق الفوز في المواجهة خارج ملعبه لحصد الثلاث نقاط ، اخر مباراة خاضها الفريق كانت قبل مواجهة اليوم في الجولة 21 من الاسبوع الماضي وتعادل فيها على ارضية ملعبه من امام فريق بادربورن بهدف لمثله وسوف تنقل اليوم مباراة شالكه وماينز على قناة بي ان سبورت الخامسه.

موعد مباراة ماينز 05 وشالكه

موعد مباراة ماينز 05 وشالكه اليوم سوف تقام في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ماينز 05 وشالكه

توقيت مباراة ماينز 05 وشالكه اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

بطاقة مباراة ماينز 05 وشالكه

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البطولة الدوري الالماني

الجولة الأسبوع 22

موعد المباراة 16-02-2020

توقيت المباراة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 5

معلق المباراة أحمد عبده

ملعب المباراة أوبيل أرينا

نتيجة مباراة الذهاب شالكه (2-1) ماينز 05

شالكة و ماينز الساعة 7 علي قناة 5