اونلاين | مشاهدة مباراة ماينز 05 وشالكه بث مباشر يلا شوت اليوم 16-02-2020 في الدوري الالماني

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يحل فريق شالكه ضيفًا على نظيره فريق ماينز، اليوم الأحد الموافق السادس عشر من فبراير 2020، على إستاد “كوفاتش أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني “البوندزليغا”.

موعد مباراة ماينز ضد شالكه والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ماينز ضد شالكه، اليوم الأحد، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض على قناة beIN SPORT HD 5، بصوت المعلق أحمد عبده.

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ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق شالكه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني “البوندزليغا” برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن باير ليفركزون الخامس.

ويأتي فريق ماينز في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني “البوندزليغا” برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن كولن.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة ماينز ضد شالكه في الدوري الألماني

مشاهدة مباراة ماينز 05 وشالكه بث مباشر يلا شوت اليوم 16-02-2020 في الدوري الالماني ، حيث من المقرر ان يستضيف اليوم الاحد نادي ماينز خصمه فريق شالكه في المواجهة التي سوف يخوضها اليوم نادي ماينز على ارضية ملعبه أوبيل أرينا في اطار مواجهة الاسبوع 22 من الدوري الالماني في اطار مواجهة الإياب من مباريات الدور الثاني للدوري في اطار الجولة 22 والتي يبحث فيها اليوم كل فريق عن الفوز والثلاث نقاط وسوف تبدا اليوم الاحد مباراة ماينز وشالكه في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ماينز 05 وشالكه

شالكة و ماينز الساعة 7 علي قناة 5