اونلاين | بث مباشر مباراة أرسنال ونيوكاسل.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة أرسنال ونيوكاسل.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق آرسنال للعودة إلى درب الانتصارات مرة أخرى بعدما غاب ذلك لأربع مباريات من التعادل تحت قيادة المدير الفني للمدفعجية ميكيل أرتيتا، حينما يقابل غدًا الأحد نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة الماضية في «البريميرليج» بالتعادل السلبي والتي أقيمت على ملعب تيرف مور، أيضًا نيوكاسل يونايتد تعادل بدون أهداف مع نوريتش سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

في كأس الاتحاد الإنجليزي فاز نيوكاسل في أخر مباراة خاضها على أكسفورد يونايتد خارج أرضه بنتيجة 3-2 ليصعد من الدور الرابع في البطولة.

أخر مباراة كانت بين الفريقين فاز فيها آرسنال بهدف نظيف سجله بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 58 وكانت في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل آرسنال في المركز الحادي عشر بترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، أما نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة و19:30 بتوقيت مكة المكرمة و16:30 بتوقيت جرينتش.

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ملعب مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة على ستاد الإمارات بلندن

حكم مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدير المباراة الحكم لي ماسون

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 2 و Sky Sports Main Event UKو SuperSport 3 / HD و TV2 Sport Premium 1 HD و Sport Klub 1 HD Slovenija.

معلق مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يعلق على المباراة يوسف سيفارسنال الساعة 6.30 علي قناة 2