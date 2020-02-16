اونلاين | رابط AD Sport مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء اليوم بث مباشر .. Today Ismaili

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مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر السبت الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين الإسماعيلي والرجاء الرياضي، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في نقل مباشر وحصري مجانًا عبر يلا كورة مباشر، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر مباريات اليوم.

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة 05:00 مساء بتوقيت المغرب.