اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الاسماعيلي اليوم

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يلتقى فريقي الإسماعيلي والرجاء الرياضي Ismaili vs Rajaa ، اليوم الأحد الموافق 16 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف اللقاء ستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونشاهد المباراة بث مباشر لحظة بلحظة عبر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر يلا كورة مباشر.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر السبت الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين الإسماعيلي والرجاء الرياضي، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في نقل مباشر وحصري مجانًا عبر يلا كورة مباشر في خدمه أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر مباريات اليوم.

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موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة 05:00 مساء بتوقيت المغرب.