اونلاين | "يلا كورة" مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء الرياضي بث مباشر 16-2-2020 البطولة العربية للأندية

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تعرف علي موعد مباراة الاسماعيلي والرجاء الرياضي اليوم

البطولة : البطولة العربية للاندية

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القنوات الناقلة : ابو ظبي الرياضية 2

معلق المباراة : علي سعيد الكعبي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية