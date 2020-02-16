اونلاين | مشاهدة مباراة كولن وبايرن ميونخ في الدوري الالماني اليوم 16/02/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة كولن وبايرن ميونخ في الدوري الالماني اليوم 16/02/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كولن والقنوات الناقلة ، حيث يواجه النادي الإلماني فريق لايبزيج.

ومن المقرر أن تكون المباراة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون، من عمر مواجهات منافسات الدوري الإلماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول وخلفه كل من نادي ليبزيج وخلفه كل من نادي بوروسيا مشونجلدباخ ودوتموند.

وحصد بايرن ميونخ خمسة واربعون نقطة بعدما حقق الفوز في أربعة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة مباريات وخسر أربعة.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط، والمنافسة على لقب الدوري الإلماني بعد ابتعاده بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه.

ويكشف موقع كورة فيو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كولن.

وستنقل المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم وستنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORT HD5.

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: نوير.

في خط الدفاع: كيميتش – بافارد – سول – هيرنالديز.

في خط الوسط: توليسو – تياجو الكنتارا – كوتنهو.

في الهجوم: مولر – ليفاندوفيسكي – بريشيتش.

ويأتي ترتيب الدوري الألماني على الشكل التالي:

نادي بايرن ميونخ في المركز الأول.

نادي لايبزيج في المركز الثاني.

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نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثالث.

نادي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع.

نادي بايرن ليفركوزن في المركز الخامس.

نادي شالكة في المركز السادس.

نادي هوفنهايم في المركز السابع.

نادي فرايبورج في المركز الثامن.

نادي اينتراخت فرانكفورت في المركز التاسع.

نادي فولفسبورج في المركر العاشر.

نادي يونيون برلين في المركز الحادي عشر.

نادي أوجسبورج في المركز الثاني عشر.

نادي هرتا برلين في المركز الثالث عشر.

نادي كولن في المركز الرابع عشر.

نادي ماينتس في المركز الخامس عشر.

نادي فيردر بريمن في المركز السادس عشر.

نادي بادربورن في المركز السابع عشر.

نادي فورتونا دوسلدورج في المركز الثامن عشر.

بايرن ميونخ الساعة 4.30 علي قناة 5