اونلاين | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن بث مباشر yalla shoot اليوم 16/02/2020 الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن بث مباشر yalla shoot اليوم 16/02/2020 الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي بايرن ميونخ بمضيفه كولن لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني الأول لكرة القدم مساء غداً الأحد.

سوف يبدأ اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة,

ومن المنتظر أن يذاع المباراة على القنوات الفضائية التالية:

beIN Connect FRANCE ????

beIN Connect MENA ????

beIN Sports France 5 HD max

beIN Sports MENA 5 HD

BT Sport 3 / HD

Digi Sport 3 (rom)

Liga de Campeones 2 / HD

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MATCH! Futbol 3 / HD

S Sport 2 (turkey)

Setanta Sports 2 Eurasia HD

Sky Bundesliga 1 / HD

Sport 2 Israel / HD

Sport Uzbekistan

TSN Malta 5 HD

TV3 MAX (denmark) / HD

Viasat Football Sweden / HD

ViaSport 1 HD (norge)

بايرن ميونخ الساعة 4.30 علي قناة 5