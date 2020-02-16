رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس يضحى بثنائي الفريق لضم نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يوفنتوس يضحى بثنائي الفريق لضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي للتضحيه بثنائي الفريق للتعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي يوفنتوس لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية أن بوجبا بالفعل اظهر رغبة في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري والعودة إلى صفوف نادي يوفنتوس من جديد.

عرض ضخم من يوفنتوس لضم بوجبا

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وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يجهز عرض ضخم لتقديمه في الصيف لضم بول بوجبا إلى الفريق.

وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ 125 مليون جنية إسترليني بالإضافه إلى آرون رامزي وأدريان رابيو لاعبا الفريق إلى نادي مانشستر يونايتد لضم بوجبا في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في ضم بوجبا في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد.

مشاركات بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.