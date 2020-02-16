رياضة | إخلاء سبيل مشجعي الزمالك في أحداث مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل مشجعي الزمالك في أحداث مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة برئاسة احمد مصلح إخلاء سبيل مشجعي الزمالك عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى من سرايا النيابة وذلك تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.

وكان المستشار مرتضى منصور قد أرسل وفدا من المحامين برئاسة محمود خالد مدير الشئون القانونية بالنادي لمتابعة ملف القضية.

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وقد حرص أهالي المشجعين على توجيه الشكر لرئيس النادي على مسانده ودعمه للمشجعين حتى تم إخلاء سبيلهما.

وكان قد تم القبض على الثنائي،على خلفية اتهامهما فى أحداث شغب أمام مطار القاهرة خلال استقبال الفريق أثناء العودة من قطر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، وإتلاف وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الشغب، وحيازة سلاح أبيض. وأنكر المتهمان علاقتهما بالواقعة أو انتمائهما لرابطة أولتراس وايت نايتس، مؤكدين أنهما مجرد جمهور ومحبي للزمالك فقط، وليس لهم توجهات سياسية.

