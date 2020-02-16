رياضة | بطل موقعة الأهلي والهلال السوداني حكما لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطل موقعة الأهلي والهلال السوداني حكما لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الترجي التونسي، عن حكم مباراته أمام الزمالك، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الترجي ضيفا على الزمالك في ذهاب دور الـ8 من البطولة الإفريقية، يوم 28 من شهر فبراير الجاري في القاهرة، على أن تكون مواجهة الإياب في رادس يوم 6 مارس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للترجي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحكم المغربي رضوان جيد هو من يدير مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي في القاهرة".

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ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

كان الزمالك قد واجه الترجي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الماضي، وحقق الأبيض اللقب بالفوز بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن الحكم المغربي، أدار مباراة الأهلي والهلال السوداني في أجواء صعبة، ونجح في إدارة المباراة بامتياز.