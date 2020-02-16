رياضة | جيورجيو كيلليني يعود للمشاركة مع يوفنتوس بعد غياب طويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيورجيو كيلليني يعود للمشاركة مع يوفنتوس بعد غياب طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس نبأ سار خلال مباراة فريقه التي تغلب فيها على بريشيا اليوم الأحد بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الكالتشيو لحساب لقاءات الجولة الرابعة والعشرين .

وسجل ثنائية البيانكونيري في المباراة باولو ديبالا في الدقيقة الثامنة والثلاثين وخوان كوادرادو في الدقيقة الرابعة والسبعين فيما شهدت المباراة تعرض اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش للإصابة منعته من إستكمال الشوط الثاني ليغادر ويدخل بدلاً منه بليز ماتويدي .

وعلى الرغم من الخبر السيء الذي تلقاه الفريق إلا أن المباراة شهدت واحدة من المكاسب الكبيرة التي ينتظرها ساري متمثلة في عودة جورجيو كيلليني الذي أصيب بالرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري .

ولعب كيلليني خمسة عشر دقيقة كبديل بعد أن دخل على حساب زميله بونوتشي ليزين خط دفاع حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي .