رياضة | ديبالا يقود يوفنتوس لإقتناص صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على بريشيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يقود يوفنتوس لإقتناص صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على بريشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من تحقيق الفوز اليوم الأحد على فريق نادي بريشيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أليانز ستاديوم في تورينو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي .

سجل ثنائية البيانكونيري الارجنتيني باولو ديبالا من ضربة حرة مباشرة عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من أحداث الشوط الأول قبل أن يضيف خوان كوادرادو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الخامسة والسبعين ليؤمن أبناء ساري النقاط الثلاثة .

وبهذا الفوز رفع زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيدهم من النقاط إلى النقطة السابعة والخمسين في المركز الأول مؤقتاً فيما توقف رصيد نادي بريشيا في المركز التاسع عشر برصيد ستة عشرن نقطة .

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وكانت المباراة قد شهدت خروج حارس مرمى بريشيا الثاني ألفونس للخروج بداعي الإصابة قبل أن يدخل بدلاً منه الحارس الثالث لورينزو أندريناتشي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول .