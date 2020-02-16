رياضة | 4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، خلال شهر مارس المقبل.

ويفضل أيمن طاهر مدرب حراس الفراعنة، ضم الهاني سليمان على حساب عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق السكندري منذ بداية الموسم.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، على ضم 4 حراس لقائمة الفراعنة استعدادًا للمعسكر الوطني المغلق المقبل.

ويأتي ضم 4 حراس تحسبًا لأي ظرف خلال معسكر المنتخب المقبل، حيث سيكون على رأس القائمة محمد الشناوي حارس الأهلي، والمهدي سليمان حارس بيراميدز سبورت، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، فيما يفاضل بين عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي والهاني سليمان حارس مرمى سموحة، لاختيار أحدهما لإكمال قائمة الحراس.

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ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهتي أمام المنتخب التوجولي بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

ويخشى الجهاز الفني تعرض أي من الحراس للإصابة خلال تلك الفترة، خاصةً أن المباراتين ستكونان في الفترة من 23 مارس وحتى 31 من نفس الشهر، لذلك كان اختيار أربع حراس لتفادي الإصابات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين، فيما يتواجد منتخب جزر القمر على الصدارة برصيد 4 نقاط، ثم كينيا بنقطة وحيدة، وتوجو في المرتبة الأخيرة بدون أي نقاط.