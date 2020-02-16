رياضة | بايرن يكتسح كولن برباعية ويستعيد صدارة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن يكتسح كولن برباعية ويستعيد صدارة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إكتسح العملاق البافاري بايرن ميونخ مضيفه فريق نادي كولن بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم .

سجل رباعية البايرن كلاً من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 3 وكينجسلي كومان في الدقيقة 5 وسيرجي جنابري هدفين في الدقائق 12 و 66 فيما سجل مارك أوث هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 70 .

وبهذا الفوز رفع فريق نادي بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة والأربعين في المركز الأول بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض فريق نادي كولن عند ثلاثة وعشرين نقطة في المركز الرابع عشر .