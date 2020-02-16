رياضة | جروس يثير أزمة في أهلي جدة قبل رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يثير أزمة في أهلي جدة قبل رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي السعودي الاتفاق بالتراضي مع المدرب السويسري كريستيان جروس من أجل فسخ التعاقد بينهما.

ولم يغادر جروس رفقة بعثة النادي الأهلي لمواجهة استقلال طهران الإيراني ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا حيث يتولى المهمة مازن بهكلي.

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ويتمسك المدرب جروس بالحصول على كامل مستحقاته المالية والشرط الجزائي كاملا فيما تسعى إدارة الأهلي لتخفيض مطالب جروس وإعلان رحيله رسميا.

وعانى الأهلي من تراجع النتائج خلال الأسابيع الأخيرة وابتعد عن المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) خاصة بعد الخسارة صفر / 2 أمام الوحدة ضمن الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الهلال (المتصدر).