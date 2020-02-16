رياضة | عاجل.. ليفاندوفسكي يوجه ضربة موجعة لميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفاندوفسكي يوجه ضربة موجعة لميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ضربة موجعة للثنائي الأفضل في العالم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة موجعة قوية للغاية اليوم الأحد .

وعزز البولندي صدارته لقائمة هدافي البوندسليجا خلال مواجهة كولن التي أقيمت لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري بعد أن هز الشباك خلال الثلاثة دقائق الأولى من عمر المباراة من تصويبة قوية بالقدم اليسرى .

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وقالت صحيفة " بليتشر ربيبورت " أن الليفا بات أول لاعب يصل لأربعين هدفاً الموسم الجاري مع فريقه ومنتخب بلاده بولندا كما وصل إلى الهدف رقم ثلاثة وعشرين في الدوري ليبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن فيرنر ملاحقه في الصدارة .

وكان الارجنيتين ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قد حصل على جائزة الحذاء الذهبي ويسعى الموسم الجاري إلى المحافظة عليه على الرغم من تسجيله أربعة عشر هدفاً فقط في الليجا بسبب الإصابات التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من المشاركة في بعض المباريات .

كما يسعى رونالدو إلى إقتناص جائزة الحذاء الذهبي الموسم الجاري بعد أن فقده الموسم الماضي لحساب منافسه التقليدي ميسي.