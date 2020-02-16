رياضة | سون يقود توتنهام لفوز مثير على أستون فيلا بثلاثية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سون يقود توتنهام لفوز مثير على أستون فيلا بثلاثية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على حساب فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سون هيونج مين هدفين لفريق توتنهام هوتسبير في المباراة، واحرز المدافع البلجيكي توبي ألدرفاليد هدف لصالح السبيرز بالشوط الأول.

بنزيما جاء هدف فريق أستون فيلا عن طريق ألدرفاليد بالخطأ في مرماه، والهدف الثاني عن طريق مينجلز برأسية رائعة في شباك الحارس الفرنسي لوريس.

ورفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.