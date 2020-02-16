رياضة | الأمن يبدي موافقة على رفع أعداد جماهير الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يبدي موافقة على رفع أعداد جماهير الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت الجهات الأمنية، موافقة مبدئية على طلب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في زيادة عدد جماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل بيبو على موافقة الأمن، في رفع عدد الجماهير من 10 آلاف متفرج إلى 30 ألف متفرج، خلال المباراة المرتقبة.

وكان مسؤولو النادي الأهلي، تقدموا بطلب من أجل نقل المباراة من ملعب السلام إلى ملعب القاهرة الدولي، مع رفع العدد الجماهيري.

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الثمانية، على أن تكون مباراة الإياب في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل، بدوري أبطال إفريقيا.