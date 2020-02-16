رياضة | شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في ودية جولدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في ودية جولدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفارس الابيض لمباراة جولدي الودية والمقرر لها بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

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ويبدأ الفريق المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد ومحمد عنتر وإسلام جابر في خط الدفاع ومصطفى فتحي وامام عاشور ومحمد حسن وشيكابالا في خط الوسط وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة كأس السوبر المصري.