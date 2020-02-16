رياضة | عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي إلى ستاد القاهرة الدولي وبحضور ٣٠ ألف متفرج.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي حصل على موافقة مبدئية بإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي وبحضور ٣٠ ألف مشجع، وينتظر الخطاب الرسمي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أجرى اتصالات هاتفية اليوم الأحد بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي أمام صن داونز إلى ستاد القاهرة بدلًا من السلام وبحضور عدد كبير. من الجماهير نظرًا لأهمية اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم ٢٩ فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.