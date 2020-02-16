رياضة | كلوب يتعاطف مع جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتعاطف مع جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب بإنه يشعر بالأسف لجوسيب جوارديولا ولاعبي مانشستر سيتي بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة أوروبية لمدة عامين.

وكان يويفا أصدر العقوبة أمس الأول الجمعة وغرم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 30 مليون يورو (32.5 مليون دولار) بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف من خلال المبالغة في عائدات عقد الرعاية خلال الفترة من 2012 و2016.

وأمام مانشستر سيتي عشرة أيام لتقديم استئناف لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) للطعن في العقوبة.

وقال كلوب عقب فوز ليفربول على نوريتشي سيتي 1 / صفر أمس السبت: " كانت صدمة عندما سمعت هذا الأمر ورأيته".

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وأضاف :"ليس لدي فكرة عن هذه الأمور، وكيف تحدث. كل ما يمكنني قوله إن مانشستر سيتي وجوسيب جوارديولا يقدمون كرة قدم مذهلة".

وأضاف :"يمكنني أن أتخيل أن الأمر صعب للغاية في هذه اللحظة: كيف يقول جميع الرياضيين إن كل شيء على مايرام، ويرى يويفا أمرا مختلفا".

وأكد :" أشعر بالأسف لجوسيب واللاعبين لأنهم بالتأكيد لم يرتكبوا أي خطأ ولكن مرة أخرى عليك احترام بعض القواعد".

وتستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر هذا الاسبوع حيث يحل ليفربول ضيفا على أتلتيكو مدريد بعد غد الثلاثاء.

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مديد يوم 26 فبراير.