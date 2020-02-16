رياضة | كل ما تريد معرفته عن " سفين أودفار موين " حكم موقعة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن " سفين أودفار موين " حكم موقعة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم تعيين الدولي النرويجي سفين أودفار موين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك والتي ستقام بين الفريقين يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في لقاء السوبر .

وسيعاون موين كلاً من ماجنوس لاندبرج كمساعد حكم أول وكيم توماس كمساعد حكم ثاني فيما تم تعيين حكمين من كرواتيا للإشراف على تقنية " الحكم الفيديو المساعد " VAR .

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وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بالحكم النرويجي الذي سبق وأن أدار مباريات للكرة المصرية .

سفين أودفار موين

1- 1- ولد يوم الثاني والعشرين من شهر يناير للعام 1979 .

2- يبلغ من العمر إحدى وأربعين عاماً.

3- بدأ مسيرته الرياضية على مستوى التحكيم عام 1995 .

4- أدار أولى مبارياته في الدرجة الممتازة في العام 2003 .

5- بدأ التحكيم الدولي وحصل على الشارة المعتمدة من الفيفا عام 2005 .

6- سبق وأن أدار مباراة القمة 112 بين الأهلي والزمالك والتي إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .

7- يعمل كمسعف بجانب عمله كحكم لمباريات كرة القدم .

8- وقع الإختيار عليه لإدارة مباريات كأس العالم روسيا 2018 .

9- أدار مباريات تاريخيه في دوري أبطال أوروبا مثل بايرن ميونخ ومارسيليا في ربع نهائي 2012 ولقاء ريال مدريد وجالطة سراي في ربع نهائي 2013.

10- أشرف على مباريات كأس العالم للناشئين عام 2011 بالمكسيك .

11- أدار مباريات في بطولات أولمبياد لندن 2012 ويورو 2016 الذي أقيم في فرنسا.

12- كان شاهداً على تتويج الأهلي بلقب كأس مصر 2017 على حساب المصري البورسعيدي .

