رياضة | التشكيل الرسمي لأرسنال ضد نيوكاسل.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لأرسنال ضد نيوكاسل.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل بث مباشر bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

Advertisements

خط الدفاع : بيليرين - موستافي - ديفيد لويز - ساكا.

خط الوسط : سيبايوس - تشاكا - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي - نيكيته.

خط الهجوم : ايميريك اوباميانج.

وكان قد تعادل فريق أرسنال مع بيرنلي في الجولة الماضية بنتيجة سلبية على ملعب تيرف مور.ارسنال الساعة 6.30 علي قناة 2