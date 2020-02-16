رياضة | التشكيل الرسمي للرجاء لمواجهة الإسماعيلي.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للرجاء لمواجهة الإسماعيلي.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت جرينتش، فريق الإسماعيلي وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس"، وذلك على أرضية ملعب الإسماعيلية.

وكشف جمال السلامي، المدير الفني للرجاء المغربي عن تشكيلة فريقه للمواجهة المنتظرة، والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: بوعميرة

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - مصطفى أشكاشير.

Advertisements

خط الوسط: مهدي أزريده - عمر عرجون - فابريس نجوما - سفيان رحيمي - حميد أحداد.

خط الهجوم: بن مالانجو.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

يذكر أن الرجاء البيضاوي بلغ هذا الدور على حساب فريق مولودية الجزائر، بينما أطاح الإسماعيلي بفريق الإتحاد السكندري من الدور ربع النهائي.