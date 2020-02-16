رياضة | حكم السوبر.. النرويجي سيفين أودفار موين "مباراة قمة واحدة" وشاهد على تتويج الأهلي بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم السوبر.. النرويجي سيفين أودفار موين "مباراة قمة واحدة" وشاهد على تتويج الأهلي بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذي سيخوض مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، يوم الخميس المقبل، فى لقاء سيشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR.

وسبقود المباراة طاقم تحكيم نرويجي بقيادة "سيفين أودفار موين" المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

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وتولي من قبل الحكم النرويجي مباراة نهائي كأس مصر عام 2017 على ملعب برج العرب بالأسكندرية والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف فى الوقت الإضافي بأقدام أحمد فتحي وقتها فى اللحظات الأخيرة.

وقاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري الدور الثانى موسم 2015_2016 والتى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويبلغ الحكم النرويجي 41 عام وبدأ مسيرته التحكيمية عام 1995 وخاض هذا الموسم مباراة واحدة فى تصفيات دوري أبطال أوروبا ومباراة بالدوري الأوروبي وخاض 6 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين كان أخرها مباراة الهلال والشباب 25 يناير الماضي.