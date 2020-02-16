رياضة | ليفربول يحقق ثلاث أرقام قياسية بعد فوزه على نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحقق ثلاث أرقام قياسية بعد فوزه على نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ليفربول، من تحقيق فوز مهم جداً وصعب على نادي نوريتش سيتي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الحارس تيم كرول.

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وبحسب شبكة أوبتا العالمية، فإن ليفربول قد وصل للإنتصار رقم 17 على التوالي، ليعادل أفضل سلسلة إنتصارات في تاريخه، حققها في الفترة ما بين مارس وأكتوبر 2019.

وتابعت الشبكة، فإن ليفربول يفصله مباراة واحدة فقط من أجل الوصول لأطول سلسلة إنتصارات في تاريخ المسابقة، والذي حققه مانشستر سيتي بفوزه في 18 مباراة متتالية بين أغسطس وديسمبر 2017.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة سكاي سبورتس العالمية، أن ليفربول لم يتعرض للهزيمة في 43 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

وتابعت الشبكة، أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني في قائمة الفرق المحققة لأطول سلسلة إنتصارات في تاريخ المسابقة، بعد أرسنال والذي يمتلك الرقم القياسي برصيد 49 مباراة والتي حققها في الفترة بين 2003 و2004.