رياضة | "وشه حلو" على الأهلي وعاشق للبطاقات الملونة.. من هو النرويجي "سيفين أودفار موين" حكم السوبر المصري؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وشه حلو" على الأهلي وعاشق للبطاقات الملونة.. من هو النرويجي "سيفين أودفار موين" حكم السوبر المصري؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة سيفين أودفار موين لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويعاون سيفين أودفار موين في إدارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

النرويجي سيفين أودفار موين من مواليد 22 يناير 1979 يبلغ عمره (41 عامًا)، يعمل "مسعف" في الطوارئ بجانب عمله في التحكيم، بدأ مسيرته التحكيمية عام 1995، وأدار أول مباراة بالدوري النرويجي عام 2003 وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2005، أدار خلال مسيرته العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية والعالمية.

أرقام من مسيرة النرويجي "أودفار موين":

أدار الحكم النرويجي سيفين أودفار موين 447 مباراة تقريبا خلال مشواره التحكيمي، ويعد واحد من الحكام الذين يعشقون البطاقات الملونة، حيث أشهر البطاقة الصفراء 1212 مرة، بينما أشهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر 35 مرة، وأشهر البطاقة الحمراء بعد إنذارين 27 مرة، واحتسب خلال مسيرته 136 ركلة جزاء.

أودفار موين أدار 273 مباراة بالدوري النرويجي منذ عام 2003 وحتي الآن، وأشهر البطاقة الصفراء 686 مرة، والبطاقة الحمراء 37 مرة (25 مباشرة – 12 بعد انذارين)، واحتسب 93 ركلة جزاء.

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كما أدار الحكم النرويجي العديد من المباريات في البطولات الكبري، حيث أدار 26 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، و17 مباراة بالدوري الأوروبي، كما سبق وأدار مباراتين في يورو 2016، ومباراتين في أولمبياد لندن 2012.

كما سبق وأدار 7 مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وأدار مباريات في مونديال (البرازيل 2014)، كما أدار بعض المباريات في بطولات أوروبا وكأس العالم للشباب.

واستعانت بعض الدول العربية بــ"سيفين أودفار" خلال السنوات الماضية لإدارة المباريات الهامة هناك وأبرزها السعودية ومصر، حيث أدار الحكم النرويجي 31 مباراة بالدوري السعودي وأشهر 74 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء، واحتسب 12 ركلة جزاء، كما أدار مباراتين بالدوري وكأس مصر أشهر 10 بطاقات صفراء فقط

أرقام الأندية المصرية مع صافرة الحكم النرويجي:

أدار أودفار موين مباراتين للأندية المصرية خلال السنوات الماضية ، الأولي كانت في موسم 2015 – 2016 وجمعت بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أما المباراة الثانية كانت بين الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر 2016 – 2017، وأقيمت المباراة في 15 أغسطس 2017، وكان الحكم النرويجي "وش السعد" على المارد الأحمر بعد فوزه بهدفين مقابل هدف سجلهما (عمرو جمال – أحمد فتحي)، وأحرز (عبد الله بيكا) هدف الفريق البورسعيدي، وتوج الفريق الأهلاوي بلقب البطولة المحلية.