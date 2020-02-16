رياضة | شبان قنا يواصل الانتصارات ويفوز على ديروط بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يواصل الانتصارات ويفوز على ديروط بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، سلسلة الانتصارات، ونجح في الفوز على نظيره فريق نادي ديروط، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة ال15، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

قدم فريق نادي الشبان، مباراة قوية استطاع خلالها السيطرة على مجريات الأمور، خاصة خلال الشوط الاول، الذي تمكن خلاله فرض لاعبي الشبان اسلوبهم، ولم ينقصهم سوي احراز هدف التقدم، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بدون أهداف.

ومع الشوط الثاني، كثف لاعبي الشبان هجماتهم لادراك هدف التقدم، وبالفعل استطاع الفريق القنائي من احراز هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد شهاب شفيق، في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، ثم عزز النتيجة باحرازه الهدف الثاني، عن طريق احمد الليثى، لاعب وسط مدافع الفريق، في الدقيقة 82 من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الشبان المسلمين بقنا، بثنائية نظيفة.

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بهذا الفوز، يصل فريق الشبان المسلمين بقنا، للنقطة29 يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، متساويا مع الألومنيوم في عدد النقاط، صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نادي ديروط عند النقطة 8 يحتل بها المركز الحادي عشر.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- بنى سويف 31 نقطة

3- الألومنيوم29 نقطة

4- شبان قنا 29 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- البترول 21 نقطة

7-سوهاج19 نقطة

8- الإعلاميين 18 نقطة

9- المنيا 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 7 نقاط

