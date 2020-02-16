رياضة | مفاجأة.. هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتصالات من جانب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الساعات الماضية من أجل الإطمئنان على رمضان صبحي نجم الفريق بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.

وجاء تواصل النادي الإنجليزي مع القلعة الحمراء، الإطمئنان على جاهزية رمضان صبحي، ومدى جاهزيته وبرنامجه التأهيلي الذي يسير عليه للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

وحذر الفريق اللندني مسؤولو المارد الأحمر، الاستعانة بخدمات اللاعب في حال عدم الجاهزية التامة من الإصابة التي لحقت به، خوفًا من تفاقم الإصابة، حيث طالب النادي الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة باللاعب.

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وكان رمضان صبحي، شارك في التدريبات الجماعية للأهلي، أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري.

ويلعب رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي، معارًا من صفوف هيدرسفيلد تاون، لمدة موسم واحد، تنتهي بالصيف المقبل.

ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.