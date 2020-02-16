رياضة | البدري يجتمع مع الجهاز الفنى للوقوف إستعدادا لمعسكر توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يجتمع مع الجهاز الفنى للوقوف إستعدادا لمعسكر توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجتمع اليوم المدير الفنى للمنتخب الوطنى حسام البدري مع جهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة وإستعراض أخر الإستعدادات للمعسكر القادم والمقرر إقامته فى مارس المقبل.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي.

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وإستعرض الجهاز الفنى للمنتخب احتياجاته خلال المرحلة المقبلة وتدوين كافه الملاحظات الخاصة بحالات كل اللاعبين المحليين والمحترفين بعد عمل حصر مبدئي للعناصر المرشحة للانضمام لمعسكر مارس المقبل في ضوء المتابعة الشاملة لجميع المباريات والتي يحضر أغلبها الجهاز الفني.

وناقش البدري المدير الفني مع أعضاء جهازه الفني خطة مواصلة متابعة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة علي أمل الوصول لافضل العناصر للدخول في معسكر مباراتي توجو في الجولتين القادمتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

كما ناقش المدير الفني مع محمد بركات مدير المنتخب كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر الإقامة وملعب المباراة وبرنامج سفر المنتخب الي توجو للاطمئنان علي سير كافة الترتيبات