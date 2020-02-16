رياضة | رسمياُُ.. طاقم تحكيم نرويجي يدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياُُ.. طاقم تحكيم نرويجي يدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأعلنت اللجنة، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد.

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ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وستشهد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR.