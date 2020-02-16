رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020 .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 16 / 2 / 2020، أبرزها مباراة أستون فيلا ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة وادي دجلة ضد نادي مصر، في تمام 2:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا ضد توتنهام، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة يوفنتوس ضد بريشيا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

لاتسيو ضد الإنتر ميلان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب الدور نصف النهائي"

الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.