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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يكشف النقاب عن حكم " قمة السوبر " والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد عن تعيين طاقم تحكيم من النرويج لتولي قيادة لقاء القمة الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري يوم الخميس المقبل .
وسيدير المباراة تحكيمياً النرويجي سيفين أودفار موين ويعاونه كيم توماس كمساعد أول وماجنوس لاندبرج كمساعد حكم ثاني وتوري هانسن حكم رابع .
كما أعلن الإتحاد المصري أيضاً عن وجود ثنائي كرواتي وهم جوران جابريلو " حكم رئيسي " وميرو جرجيتش " حكم مساعد مسؤولان عن تقنية الفيديو "فار"
يُذكر أن الاهلي يواجه الزمالك يوم الخميس على ملعب إستاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتي لحساب مباريات السوبر حيث يشارك الأحمر بصفته بطل الدوري ويلعب المارد الأبيض بصفته حامل لقب الكأس .
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