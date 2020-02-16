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شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستعيد صدارة الكالتشيو بثنائية في بريشيا والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
تمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي بريشيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أليانز ستاديوم في تورينو اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .
أفتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التقدم لفريقه في الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الاول الذي إنتهى على وقع هذا الهدف فقط قبل أن يضيف الكولومبي خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والسبعين .
ورفع البيانكونيري رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة والخمسين في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي فيما تجمد رصيد نادي بريشيا عند النقطة السادسة عشر في المركز التاسع عشر .
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