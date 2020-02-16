باب تطاوين يغادر منقطة الخطر.. والإفريقي يسقط في فخ حمام الأنف بالدوري التونسي

الأحد 16 فبراير 2020

تمكن فريق نادي إتحاد تطاوين من مغادرة المركز الأخير من بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بفوزه على فريق نادي مستقبل سليمان بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب القادم في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مراد الهذلي عند حلول الدقيقة الثلاثين لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المحلي.

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ورفع فريق إتحاد تطاوين رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر إرتقى بها للمركز الحادي عشر ليغادر منطقة القاع فيما توقف رصيد نادي سليمان عند النقطة السابعة عشر في المركز التاسع .

ولحساب مباريات نفس الجولة فشل الإفريقي في تدارك هزيمته الأخيرة أمام فريق نادي الملعب التونسي حيث تعادل سلبياً مع حمام الانف ليرف بذلك فريق باب الحديد رصيدهم من النقاط إلى النقطة الرابعة والعشرين في المركز الخامس فيما وصل رصيد حمام الأنف إلى النقطة الثالثة عشر في المركز العاشر .

وفي مباراة أخرى تمكن فريق نادي إتحاد بن قردان تحت قيادة مديره الفني الجديد نضال الخياري من إنهاء سلسلة النتائج السلبية وحقق الفوز على شبيبة القيروان بهدف سجله محمد بن طرشه في الدقيقة السادسة والسبعين ليصل رصيد فريقه إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز السابع .