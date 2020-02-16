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شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقتنص فوز قاتل من أستون فيلا والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
إقتنص فريق نادي توتنهام هوتسبيرز فوز هام من ميدان فريقه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد فيلا بارك اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة البريميرليج .
سجل ثلاثية توتنهام توبي ألديرفيرلد في الدقيقة السابعة والعشرين وهيونج مين سون هدفين في الدقائق السابعة والأربعين من ركلة جزاء والرابعة والتسعين فيما سجل ألديرفرلد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة التاسعة وبيورن إنجلز في الدقيقة الثالثة والخمسين ثنائية أصحاب الأرض.
وبهذا الفوز رفع أبناء جوزيه مورينيو رصيدهم من النقاط إلى النقطة الأربعين وصلوا بها إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المقابل توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز السابع عشر .
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