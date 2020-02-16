الامارات | وجهة غريبة مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة غريبة مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فوت أفريك" المهتم بالكرة الإفريقية إن رئيس اتحاد الكرة الأفريقي، أحمد أحمد طلب من رئيس دولة رواندا بول كاجامي استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن رئيس "كاف" التقى مع الرئيس الرواندي ليطلب منه بشكل رسمي استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، في ظل عدم تقدم أي دولة بطلب لاستضافة المباراة.

وتتنافس 8 أندية على اللقب، هي الأهلي، الزمالك المصريان، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، الرجاء والوداد المغربيان، الترجي والنجم الساحلي التونسيان.