«جوميز» يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة الرجاء المغربي بالبطولة العربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرجاء البضاوي المغربي، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم الأحد،في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي. Advertisements الدفاع: محمود البدري – إبراهيم أبواليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد بيومي – محمد صادق – محمد الشامي – همام طارق. الهجوم: فخر الدين بن يوسف. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي، محمد مجدي الجمل، بيكيتي سيلفا، باتريك كادو، أحمد مدبولي، أحمد أيمن، محمد مخلوف.

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