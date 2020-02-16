شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع مع جهاز المنتخب لمناقشة الاستعداد لمباراتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، في اجتماعه اليوم الأحد، بمقر اتحاد الكرة، احتياجات المنتخب خلال المرحلة المقبلة وتدوين كافة الملاحظات الخاصة بحالات كل اللاعبين المحليين والمحترفين، بعد عمل حصر مبدئي للعناصر المرشحة للانضمام لمعسكر مارس المقبل.

يأتي ذلك على ضوء المتابعة الشاملة لجميع المباريات والتي يحضر أغلبها الجهاز الفني.

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حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب، وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

وناقش حسام البدري، مع أعضاء جهازه الفني خطة مواصلة متابعة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة على أمل الوصول لأفضل العناصر للدخول في معسكر مباراتي توجو في الجولتين القادمتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

كما ناقش المدير الفني مع محمد بركات كافة الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر الإقامة وملعب المباراة وبرنامج سفر المنتخب إلى توجو للاطمئنان على سير كافة الترتيبات.