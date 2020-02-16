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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانيتش يتلقى إصابة بعد دخوله بسبع دقائق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
أصيب لاعب يوفنتوس، الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، بعد دخوله بديلاً في مباراة السيدة العجوز ضد بريشيا، على ملعب أليانز بمدينة تورينو ضمن فعاليات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل بيانيتش بديلًا في الدقيقة 66 مكان آرون رامسي، لكنه تعرض للإصابة بعد 7 دقائق ليغادر الملعب ويحل مكانه الفرنسي بليز ماتويدي.
وتغلب يوفنتوس 2-0 على ضيفه بريشيا بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليحتل صدارة الكالتشيو مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان و4 نقاط عن لاتسيو قبل الموقعة المنتظرة بين الفريقين مساء اليوم في ملعب الأولمبيكو.
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