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بيانيتش يتلقى إصابة بعد دخوله بسبع دقائق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أصيب لاعب ​يوفنتوس​، الدولي البوسني ​ميراليم بيانيتش​، بعد دخوله بديلاً في مباراة السيدة العجوز ضد ​بريشيا​، على ملعب أليانز بمدينة تورينو ضمن فعاليات الجولة 24 من ​​ لكرة القدم.

ودخل بيانيتش بديلًا في الدقيقة 66 مكان آرون رامسي، لكنه تعرض للإصابة بعد 7 دقائق ليغادر الملعب ويحل مكانه الفرنسي بليز ماتويدي.

وتغلب يوفنتوس 2-0 على ضيفه بريشيا بغياب النجم البرتغالي ليحتل صدارة الكالتشيو مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان و4 نقاط عن لاتسيو قبل الموقعة المنتظرة بين الفريقين مساء اليوم في ملعب الأولمبيكو.

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