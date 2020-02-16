بيانيتش يتلقى إصابة بعد دخوله بسبع دقائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أصيب لاعب ​يوفنتوس​، الدولي البوسني ​ميراليم بيانيتش​، بعد دخوله بديلاً في مباراة السيدة العجوز ضد ​بريشيا​، على ملعب أليانز بمدينة تورينو ضمن فعاليات الجولة 24 من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم.



ودخل بيانيتش بديلًا في الدقيقة 66 مكان آرون رامسي، لكنه تعرض للإصابة بعد 7 دقائق ليغادر الملعب ويحل مكانه الفرنسي بليز ماتويدي.

وتغلب يوفنتوس 2-0 على ضيفه بريشيا بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليحتل صدارة الكالتشيو مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان و4 نقاط عن لاتسيو قبل الموقعة المنتظرة بين الفريقين مساء اليوم في ملعب الأولمبيكو.